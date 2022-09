Não, não quero falar de política hoje. Nem das vergonhas, das indignações, das rupturas e das ameaças que ela tem trazido ultimamente. Quero falar de algo muito mais permanente que um presidente imbroxável. Quero falar de livros, esses velhos companheiros que, me dizem aqui, estão caindo de moda. Agora todo mundo só quer ver vídeo no YouTube, fazer dancinha no TikTok, dar sua opinião no Twitter ou maratonar séries com dragões em algum streaming.

Bom, de minha parte, peço licença, não é assim. Meus companheiros favoritos ainda são eles, esses objetos obsoletos de papel, tecnologia com tantos séculos sobre a qual histórias imortais foram registradas.

Dia desses, numa aula de francês, propus uma discussão meio árida. A prova oral era sobre a língua de Victor Hugo e Voltaire, mas dei um jeitinho de inserir um papo sobre meu livro preferido, aquele que me acompanha já há algumas décadas, fascinando-me mais e mais a cada leitura. Como é possível traduzir Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, para o francês, perguntei.

Claro, quem estava fazendo a prova era eu, então precisava responder. Não tem jeito sem que se recrie um pouco o que Rosa descreveu nas andanças de Riobaldo pelo coração brasileiro. Sertão, em francês? Veredas? E os neologismos, e as palavras arcaicas recuperadas, e as influências eruditas no vocabulário, e a prosódia do povo do interior de Minas, Bahia, Goiás?

Rosa, solidário e poliglota que era (o homem falava quase uma dezena de línguas), deu uma mãozinha ao tradutor alemão, palpitou aqui e ali em outras traduções pelo mundo, mas, quando morreu, deixou mais que um conjunto de obras inigualáveis, mas também problemas sérios para editores de línguas bem mais distantes do português que o francês.

Conto isso porque os reels e feeds da vida não são páreo para a profundidade e a sabedoria de um Grande Sertão: Veredas, de um Vidas Secas, de um A Hora da Estrela, de um Dom Casmurro, de um Romanceiro da Inconfidência. Todos eles livros, produto que se digitalizou e cujas casas que os vendiam parecem em extinção. O escritor Mario Vargas Llosa, autor de obras como A Guerra do Fim do Mundo e Confissões da Menina Má, tem uma visão pessimista sobre o futuro do produto que o consagrou. Para ele, com os livros morre também a cultura tal como a concebemos.

Mas eu tenho uma certa resistência em admitir um destino tão trágico. Prefiro pensar nas tragédias apenas dentro deles próprios, nas peças de Shakespeare, nas crônicas urbanas de Nelson Rodrigues, nos crimes de Rubem Fonseca ou nas mortes anunciadas de Gabriel García Márquez.

Os livros contêm todos esses desatinos, mas também as esperanças. Têm a beleza terna de Mário Quintana e o copo de cólera de Raduan Nassar; têm os cortiços de Aluísio de Azevedo e os retirantes de Rachel de Queiroz; têm os linchamentos por ódio de William Faulkner e as memórias fictícias de Marguerite Yourcenar; têm os defuntos que falam de Juan Rulfo e os crimes e castigos de Dostoiévski.

Os livros têm a vida e o mundo, ainda que sejam representações, imaginação, criações que podem guerrear, como as de Tolstói, ou podem ter uma visão ingênua das coisas, como os Policarpos Quaresmas de Lima Barreto. Nos quartos de despejo de Carolina Maria de Jesus ou nos palácios de Alexandre Dumas, nos moinhos de vento de Cervantes ou nos mercados imundos de Zola, estejamos ou não esperando Godot, eles nos fazem companhia.

Pelo menos para mim, que não sei fazer dancinha do TikTok nem tenho vocação para Youtuber. Estarei eu também em extinção? Bom, se estiver, que eu desapareça bem acompanhado, pelo menos.