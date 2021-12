Velhice sem retoque

Dizem os estudiosos que a humanidade está envelhecendo. A chamada pirâmide etária mudou, pois estão nascendo menos crianças e os vovós vivem muito – sendo que as avós superam os avôs nesse quesito. No Japão, a média de vida aproxima-se dos 100 anos! No Brasil, encosta nos 70,…