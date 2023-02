“Eu não uso Photoshop, ok?”. A advertência da fotógrafa, logo no início do ensaio, me causara um certo pânico. Então ela não iria disfarçar minhas rugas? Aumentar minha boca? Afinar a cintura? Eu apareceria ao natural? Um frio na barriga tomou conta de mim, com a certeza de que não gostaria das imagens.

Quando eu tinha 4 anos de idade me levaram a uma loja de perucas. Pediram que escolhesse uma comprida e outra curta. Assim, poderia esconder meus cabelos cacheados na escola e nas festas, “variando de penteado para não enjoar”. Aos 8 anos, queimaram minha testa alisando os cachos com um produto fortíssimo.

Aos 13 anos, estava na porta de casa com minha prima e uma tia chegara para nos visitar. Minha prima se desenvolvera cedo e tinha um corpo de violão. Já eu, era considerada gorda para os padrões estéticos. Minha prima ouvira da tia que era “linda de parar o trânsito”. Quanto a mim, tinha “cem quilos de simpatia”.

Com 16 anos, resolvi que não seria mais a “branquela” da turma. Fui para o clube decidida a ficar bronzeada, como pregavam que as moças bonitas deveriam ser. Peguei uma insolação terrível e fiquei uma semana com febre e dores no corpo, sem contar as manchas no colo que nunca mais saíram.

Com 22 anos, comecei a tomar remédios para emagrecer. Queria secar. Aos 30, depois de ouvir de um ex-namorado que minha barriga não era chapada e os braços estavam flácidos, quis secar de novo. Foi o ápice da magreza. As únicas roupas que me serviam eram aquelas da sessão infantil de uma loja de departamento.

Passei uma vida aprendendo a odiar meu corpo e meu cabelo. A nunca me sentir suficiente e sempre observar o reflexo no espelho com ar de reprovação. Como aquela fotógrafa esperava que agora, depois dos 40, eu fosse me sentir bem na minha própria pele, sem nenhum retoque de filtros tecnológicos?

Ela se chama Danielle, mas é conhecida como Dani. Além de fotógrafa, é arquiteta e bailarina. Com a dor de quem também passou anos se julgando inadequada, decidira dar a volta por cima. Se rebelou e apostou num dos atos mais revolucionários da atualidade: gostar de si mesma.

“Você não precisa de Photoshop, só da luz certa. E para quê tanta roupa preta? Vamos encher esse ensaio de cores e usar os tons que valorizam sua pele, seu cabelo e seus olhos. Ah, e vou fazer graça para você dar um sorriso! Ele é o flash mais poderoso que podemos usar!”, determinou ela.

Contrariando minhas expectativas, adorei o resultado. Nunca me achei tão linda quanto naquelas fotos. Além do formato digital, elas foram impressas e entregues numa embalagem de presente caprichada. “Abra com cuidado. Quem está aí dentro é você”, orientou Dani.

Hoje cedo, abri novamente o pacote de fotos. Fiquei namorando cada uma delas. Uma imagem, em especial, é a minha predileta. Estou de vestido amarelo, com uma grande árvore ao fundo. Os cabelos ruivos e as folhas do outono se misturam, num jogo de luz e cores incrível. Estou sorrindo. Estou feliz.

Enquanto passava os dedos delicadamente por cada foto, contornando a boca, o nariz, o queixo, ouvi uma música conhecida do Ivan Lins vindo da caixinha de som:

“Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza...”

Como é libertador se sentir confortável na própria pele. Como é bom amar quem está do outro lado do espelho. Sorrir sem medo. “Quero sua risada mais gostosa e esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa”, celebrou Ivan Lins. “Que a vida pode ser maravilhosa...”, cantarolei baixinho com ele.