Magazine Creed 3 estreia nesta quinta-feira nos cinemas de Goiânia Filme derivado da franquia Rocky, protagonizado e dirigido por Michael B. Jordan, traz um novo acerto de contas de Adonis Creed, desta vez sem Sylvester Stallone no papel do lendário pugilista Rocky Balboa

Depois do acerto de contas histórico de família no filme anterior com a vitória sobre Viktor Drago, filho de Ivan Drago, o boxeador russo que matou seu pai durante uma luta de exibição, Adonis Creed precisa resolver mais um drama pessoal. Após dominar o mundo do boxe por vários anos e se aposentar, em Creed 3, que estreia nesta quinta-feira nas salas de cinem...