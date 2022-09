Magazine Cresce a busca por procedimentos estéticos entre os homens Especialistas explicam as principais motivações que levam os homens às clínicas e consultórios

Para se manter em paz com sua autoestima, o engenheiro civil e professor Marco Aurélio Tavares Caetano, de 36 anos, tem dado cada vez mais atenção para as práticas de autocuidado e de investimento em estética. “Faço limpeza de pele de três em três meses desde sempre. Com a minha rotina, trabalhando como engenheiro civil das 8 às 18 horas e como professor no perío...