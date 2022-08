Nesta segunda-feira (15), o público vai poder conferir o grande show que marca a 37ª edição do Criança Esperança, um potente festival de música em prol da educação. No ar depois de Pantanal, o espetáculo vai reunir artistas de diferentes estilos, celebrando por intermédio da música o poder de mobilização do País. Maria Bethânia e Zeca Pagodinho se juntaram a essa missão cantando Sonho Meu. Ivete Sangalo, Gabriel Sater e Guito interpretam Amor de Índio. Dois musicais feitos especialmente para o Criança Esperança.

Maria Bethânia e Zeca Pagodinho, parceiros e amigos de longa data, cantaram juntos a música de Dona Ivone Lara. Veterano no especial, Zeca acompanha Bethânia em sua estreia no projeto. As gravações para o musical foram realizadas na Gruta Karl Glasl e no Orquidário, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. “Sendo com ela é mais fácil eu vir, não é (risos)? Com Bethânia fica bem melhor!”, brinca Zeca. “Para mim é uma alegria, e ser ao lado do Zeca é favorável demais, muito bom, Santo Amaro a Xerém”, reforça Bethânia.

“O Brasil, principalmente agora, precisa muito contribuir, ajudar, apoiar a educação. A educação precisa ser prioridade em qualquer governo que o Brasil mereça, pelo amor de Deus. Educação!”, destaca a cantora. “Precisa muito mesmo. Eu tenho visto a rua, eu ando na rua e vejo. O Brasil precisa muito ajudar”, concorda Zeca.

Em parceria inédita, Ivete Sangalo, Gabriel Sater e Guito gravaram nos Estúdios Globo a canção Amor de Índio, que integra a trilha de Pantanal. Ivete celebra o trabalho ao lado dos dois parceiros estreantes: “Ter a oportunidade, mais uma vez, de estar junto dessa causa é algo que me preenche. O Criança Esperança, há anos, ajuda tantos projetos importantes no nosso País, fazendo a real diferença na vida de tantas crianças. Subir ao palco com Guito, que foi essa surpresa deliciosa para gente, além de Gabriel, que também é excepcional, foi uma experiência realmente que vou levar para sempre no coração”, conta.

Para Gabriel Sater, a experiência pode ser traduzida por um misto de emoções. “É muito importante para mim poder estar junto nessa luta por um movimento tão especial por tantas pessoas. Fiquei muito feliz e lisonjeado de poder gravar com a Ivete, que é a nossa rainha, uma pessoa e artista sensacional. Eu já era fã de longa data dela e, depois de gravar e conhecê-la pessoalmente, fiquei ainda mais arrebatado pela pessoa incrível que ela é. E, lógico, muito feliz também em cantar com o Guito, meu parceiro de cena, um multi-instrumentista talentosíssimo, grande amigo”, celebra Gabriel.

Ao receber o convite, Guito lembrou de seu irmão que já fez parte de um projeto apoiado pelo Criança Esperança. “Quando eu recebi o convite para gravar, me veio à mente que o meu irmão, em uma ocasião, era um dos professores de viola caipira para crianças de um projeto mantido pelo Criança Esperança. Então, eu vivi de perto, lá na ponta, o efeito dessa colaboração de tantas pessoas. E aí a cereja do bolo foi poder gravar com a Ivete, nossa rainha, e com o meu amigo e irmão Gabriel Sater, essa música que é a cara do Pantanal. Eu espero que vocês gostem”, afirma Guito.

O Criança Esperança é uma parceria da Globo e da Unesco, e é considerado uma das mais longevas iniciativas sociais do País. Os canais para doação estão abertos durante todo o ano pelo site e também por Pix. O valor arrecadado será destinado para assistência de 71 instituições que combatem a evasão escolar. Até hoje, mais de R$ 430 milhões em doações foram investidos no Brasil em cerca de 6 mil projetos sociais, beneficiando mais de 4 milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo território nacional.