Enquanto o antagonismo entre Manuela (Rita Guedes) e Gabriel (Leonardo Brício) promete acirrar ainda mais a disputa de poder na segunda temporada de Arcanjo Renegado, Mikhael (Marcello Melo Jr.) está cada vez mais próximo de provar a sua inocência no assassinato do ex-governador. Essas são as próximas emoções dos novos episódios da segunda temporada da série original Globoplay, que já estão disponíveis na plataforma.



Nessa segunda fase, personagens entraram na história deixando a trama e as disputas políticas e sociais ainda mais eletrizantes. Entre as novidades, está a chegada de Maíra Oliveira. Interpretada por Cris Vianna, a personagem é uma mulher forte e empoderada, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que exerce grande pressão sobre o governo de Manuela Berenger (Rita Guedes). “É a primeira vez que interpreto uma mulher com esse poder, completamente diferente de tudo o que já fiz. Talvez seja a personagem mais desafiadora da minha carreira”, celebra Cris Vianna.



Arcanjo Renegado é uma série original Globoplay produzida pelo AfroReggae Audiovisual, em parceria com a produtora Paranoid BR e o Globoplay. Tem criação de José Júnior; direção geral de Heitor Dhalia; direção de André Godoi e Vellas; roteiro de José Junior, Gabriel Maria, Gustavo Rademacher e Bárbara Velloso; e produção de Heitor Dhalia e Egisto Betti. No elenco, talentos como Marcello Melo Junior, Erika Januza, Álamo Facó, Rita Guedes, Thelmo Fernandes, Otto Jr, Ludmilla, Tatsu Carvalho, Bruno Mazzeo, Dilsinho Oliveira, Gabriela Loran, Lea Garcia, Gabriel Sabino, Luciana Bezerra, Zezé Motta, Dani Galli, Leynar Gomez, Angela Paz e Jimmy London. Nesta quinta-feira (15), os episódios finais entram na plataforma.



Como é ‘entrar na pele’ da Maira? Quais são as principais características da personagem?

Está sendo muito especial dar vida à Maira. Estou adorando! É uma mulher inteligente e que luta intensamente por tudo que acredita. Talvez seja a personagem mais desafiadora de toda a minha carreira. E me sinto muito feliz e honrada de poder interpretar uma mulher com esse poder.

Você se identifica de alguma forma com a Maira? Tem alguma característica em comum?

Sim! Somos bem parecidas na determinação, honestidade e empatia. A Maira se preocupa com os outros, se coloca no lugar deles, assim como eu.

Como foi a sua preparação para essa obra?

Fizemos alguns encontros com a direção e tivemos várias conversas para encontrar o caminho correto. Também tivemos exercícios em grupo e estive na Assembleia Legislativa do Rio para ver de perto como seria o universo da Maíra.