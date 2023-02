Um dos maiores nomes da música brasileira, a cantora Rita Lee, 75, fez uma rara aparição pública neste início de semana, através das redes sociais do marido, o músico Roberto de Carvalho, 70.

Roberto compartilhou em seu perfil pessoal no Instagram uma foto da amada, acompanhada de vários emojis de coração na legenda. Menos de uma hora após ter sido publicada, a imagem já somava mais de 12 mil likes.

Discreta em relação à vida pessoal, Rita Lee tornou-se mais avessa do que nunca aos holofotes desde a descoberta de um câncer no pulmão esquerdo, em maio de 2021. O tumor felizmente entrou em remissão e ela recebeu alta em abril do ano passado.

Rita Lee e Roberto de Carvalho são oficialmente casados há 26 anos, mas a relação amorosa entre eles já se estende por quase cinco décadas. Eles têm três filhos juntos, Roberto, Antônio e João.

