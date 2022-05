Magazine Dá para separar autor e obra após atitudes ou opiniões polêmicas? Autor e obra costumam ser reverenciados em conjunto por quem gosta de literatura, mas casos há muito conhecidos e recentemente relembrados têm criado controvérsia em torno de nomes consagrados que tiveram atitudes para lá de reprováveis em suas vidas

Com as redes sociais, a cultura do “cancelamento” está ON, a todo vapor. Nenhum passo em falso é perdoado, todo deslize é enfatizado e condenado e a punição a quem o cometeu vem rapidamente. A imagem pública do indivíduo pode mudar drasticamente em questão de dias, até de horas. A decepção é seguida de boicote e, por fim, de perseguição, mesmo que o alvo já não este...