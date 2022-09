Magazine D. Pedro I, imperador no Brasil, se tornou herói em Portugal No bicentenário da Independência do Brasil, o POPULAR traz matéria especial sobre os caminhos e os sinais de d. Pedro I em Portugal, para onde voltou em 1832 para combater o próprio irmão e tornar a filha rainha, o que lhe valeu a imagem de herói em sua terra natal

Os passos históricos dados por d. Pedro I não se extinguiram há 200 anos quando, nas margens do Ipiranga, em São Paulo, proclamou a Independência do Brasil. Eles também vão além dos quase dez anos que o filho de d. João VI e de Carlota Joaquina passou como imperador do Brasil. Eles só terminam em Portugal, onde, 190 anos atrás, já como d. Pedro IV, ele iniciou ...