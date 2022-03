Magazine Da fruta ao vinho, veja os benefícios da uva para a saúde Fruta é rica em nutrientes, vitaminas e antioxidantes

No processo de reeducação alimentar na casa da estudante de nutrição Sarah Beatriz Silva, de 18 anos, as frutas, legumes e vegetais foram inseridos pouco a pouco e hoje fazem parte da rotina diária dos membros da família. Uma das estratégias usadas por ela para conservar as frutas por mais tempo é armazenar porções congeladas. “Certo dia estava com muita vontade de come...