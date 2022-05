O ator Dado Dolabella, de 41 anos, tem compartilhado em suas redes sociais a rotina em meio à natureza desde que decidiu se mudar do Rio de Janeiro para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. "Dizem que quem mora aqui é porque foi chamado pela pedra, portanto senti o tal chamado e aqui estou morando", disse em publicação no Instagram.



Dolabella está vivendo em Alto Paraíso, cidade turística goiana conhecida por ser ser um refúgio esotérico, que atrai bastante visitantes de Brasília, São Paulo e de outros países. O chamado da pedra, citado pelo ator, se deve à informação de que no subsolo da Chapada existe uma enorme placa geológica de cristal de quartzo, mineral encontrado em toda a região. "Tá sendo um detox e tanto... Hoje tem tempo para meditar, yogar, preparar a refeição, viva, germinando tudo com a energia do Sol, da terra, da água e do ar ainda limpos, puros, em um local sagrado, que fica sobre uma enorme placa de cristal de quartzo."

No textão, com a hashtag #exodourbano, o novo morador chapadeiro justifica a decisão de ter trocado a cidade grande pelo refúgio no Cerrado. "Não me sentia mais fluindo em uma selva de pedra, onde o ritmo frenético é ditado pelo capital. Precisava de mais vida para estar mais vivo".

O ator mostra paisagens de diversas partes da chapada. Recentemente, ele postou que recebeu a visita de sua mãe, Pepita Rodriguez, com direito a foto com arco-íris na Cachoeira Santa Bárbara. Localizada no território dos Kalunga, no município de Cavalcante, é considerada por turistas como uma das mais bonitas da região, pela coloração da água em tom azul-turqueza.

Vegano ferrenho, ele também revela metas para empreender de forma sustentável. "Agora é concretizar o sonho de produzir e poder levar para as pessoas alimentos vivos, fermentados e até curados, com a energia da música, dos cristais, concebidos com a natureza mais límpida e energética do mundo... Sonho um dia que todos possam viver o que estou vivendo. Pra isso estou elaborando uma vivência por aqui, no paraíso."

Na rotina chapadeira, Dolabella dá dicas de alimentos encontrados na Feira Agroecológica de Alto Paraíso, fala sobre alimentação viva, flores comestíveis e até mostra como comer Jatobá, um fruto do Cerrado com a casca bastante resistente, que precisa ser quebrada. A farinha de Jatobá é ingrediente de alimentos servidos por moradores locais.

Em stories e vídeos do artista, é comum ver os restaurantes veganos da cidade. Por conta do veganismo, inclusive, o ator já se envolveu em diversas polêmicas, criticando outros famosos e até atletas. Dolabella também foi apontado recentemente como pivô da separação da cantora Wanessa Camargo, com quem teve um relacionamento conturbado no início dos anos 2000.