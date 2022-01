Magazine Daniela Escobar fala do impacto da novela "O Clone" em sua carreira Além do sucesso da trama e de sua personagem, o que mais marcou Daniela ao atuar na trama escrita por Gloria Perez foi a oportunidade de fazer parte da campanha antidrogas promovida pela novela

Atualmente morando nos Estados Unidos e com a vida profissional voltada para a área da saúde, Daniela Escobar conta que o trabalho em O Clone segue presente em sua vida até hoje. São constantes as abordagens do público sobre sua personagem, Maysa, esposa de Lucas (Murilo Benício) e mãe de Mel (Débora Falabella). “As abordagens nunca pararam, desde a primeira exibição...