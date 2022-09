A fila em Londres para ver o caixão da rainha Elizabeth 2ª já tem oito quilômetros de comprimento e precisou ser fechada. Por lá, não é permitido que artistas e celebridades influentes passem na frente e todo mundo tem respeitado isso.

Por essa questão, o ex-jogador de futebol David Beckham já havia passado mais de 12 horas no aguardo para poder prestar sua última homenagem à monarca. Segundo o The Telegraph, ele chegou por volta das 2h da manhã e se juntou à multidão que aguardava sua vez.

O caixão da rainha está agora no Westminster Hall, após ter sido escoltado do Palácio de Buckingham pelo rei Charles 3º, os príncipes William e Harry e outros membros da realeza.

Em cima do caixão está a Coroa Imperial do Estado, talvez o item mais conhecido das Joias da Coroa -uma coleção inestimável de dezenas de milhares de pedras preciosas reunidas ao longo de séculos por reis e rainhas britânicos.

A coroa reluz com quase 3.000 pedras -incluindo 2.868 diamantes, 273 pérolas, 17 safiras, 11 esmeraldas e 5 rubis. "Pode ser difícil de olhar por causa da luz que emana delas. É literalmente deslumbrante. Visualmente avassalador", diz a historiadora Anna Keay, autora do livro "The Crown Jewels".

