De cara nova

Ex-Banana Shopping ganha galeria do rock e nova rede de cinemas, que sediará a mostra O Amor, a Morte e as Paixões em 2022

Um espaço cultural inteiramente dedicado ao rock, com decoração temática, estúdio para ensaio de bandas locais, apresentações musicais e transmissões ao vivo para rádio FM. É essa a proposta do Clube do Rock, que chega ao espaço que abrigava a praça de alimentação do antigo Banana Shopping, no Centro de Goiânia. A previsão de inauguração é para a primeira quinzena de...