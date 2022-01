Magazine De olho nos detalhes Os detetives oficiais do The Masked Singer Brasil já estão preparados para a nova temporada da competição

Os detetives oficiais do The Masked Singer Brasil já estão preparados para a nova temporada com palpites na ponta da língua. No domingo, depois de Campeões de Bilheteria, é a hora de conhecer a voz dos mascarados mais misteriosos do Brasil. E o time de jurados não está sozinho: a cada programa eles ganham o reforço de convidados muito especiais – e que sabem de m...