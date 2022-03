O baterista e vocalista Phil Collins, de 71 anos, anunciou durante uma apresentação com o grupo Genesis, na O2 Arena, em Londres, no último sábado (26), que aquele seria o seu último show com a banda e da turnê The Last Domino?

"É o último dia da turnê e o último show do Genesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir. Agora vou ter que arrumar um emprego sério".

Phil tem piorado nos últimos 15 anos depois de sofrer uma lesão em uma vértebra na parte superior do pescoço. Os danos nos nervos impossibilitam, inclusive, que ele toque bateria. Após uma série de cirurgias na coluna, o estado do artista é considerado frágil. O músico anda com o auxílio de uma bengala e se apresenta sentado. Ele também lutou contra uma pancreatite aguda.

Em entrevista recente ao The Guardian ele comentou como sua rotina foi afetada. "Eu não faço nada. Eu não pratico canto em casa, de jeito nenhum. O ensaio é a prática. Sempre questionam meus métodos, mas agora tenho que fazer assim. Claro que a minha saúde mudou como faço as coisas. Agora faço shows sentado," disse na ocasião.