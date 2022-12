Integrante do Tá na Copa, a mesa-redonda mais bem-humorada do Sportv, Deborah Secco abriu seu camarim para contar detalhes sobre o figurino criado especialmente para o programa. Direto do estúdio de onde a atração é apresentada ao vivo, na Zona Oeste do Rio, a atriz revelou quem cria suas peças, a hora que chega para se arrumar e como é o clima de bastidor com os companheiros Magno Navarro, Igor Rodrigues e Aloísio Chulapa.

“Oi, amores. Estou no meu décimo segundo dia de Tá na Copa, e vim mostrar um pouquinho dos bastidores, o que o Sportv não mostra para você. Vou contar 5 curiosidades sobre essa participação por

Curiosidade 1: “O programa começa às 22h30, mas eu tenho de chegar aqui às 18h30. Tem de gravar off, gravar croma e demoro mais ou menos umas duas horas para me arrumar. Está sendo uma saga todos os dias”.

Curiosidade 2: “Quem teve a ideia de customizar esse uniforme foi da Carol (Carolina Gama), a figurinista do Sportv, numa tentativa de deixar muito claro para o público que eu não sou uma jornalista, muito menos uma comentarista esportiva. Eu sou uma atriz em busca de entretenimento”.

Curiosidade 3: “A gente começou essa temporada do Tá na Copa com 15 looks prontos, dos 29 que vou usar. Ou seja, 15 looks já editados”.

Curiosidade 4: “O meu look preferido foi o primeiro, o que eu usei no programa de estreia”.

Curiosidade 5: “Para a gente encerrar essa enquete, eu, Magno e Igor, com exceção do Chulapa, nos conhecemos muito pouco tempo antes de começar o Tá na Copa. Mas, no nosso primeiro encontro, parecia que já éramos amigos de infância, já trocamos tudo sobre as vidas, já gargalhamos, contamos segredos. Acho que isso ajudou muito no nosso entrosamento. Agora, eu quero convidar vocês a virem acompanhar com a gente esses últimos dias de Tá na Copa.