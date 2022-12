O ator e diretor Dennis Carvalho está internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, dede segunda (26). A informação foi confirmada pela instituição.

Segundo pessoas próximas ao artista, ele sofre complicações de septicemia -uma infecção corporal generalizada- e seu estado de saúde é grave.

Aos 75 anos, Dennis é conhecido por filmes, séries e novelas de sucesso. Dirigiu obras como "Malu Mulher", de 1979, "Vale Tudo", de 1988, "Desejos de Mulher", de 2002, "Como uma Onda", de 2004, e "Segundo Sol", de 2018.

Em frente às câmeras, atuou em produções como "Roque Santeiro", de 1986, "Sex Appeal", de 1993, "O Beijo do Vampiro", de 2002, e "Paraíso Tropical", de 2007.

No cinema, trabalhou em filmes como "Beijo na Boca", de 1982, e "Se Eu Fosse Você", de 2006. A carreira do artista inclui ainda passagens como dublador e ator de teatro.