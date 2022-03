A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 34 anos, usou suas redes sociais, na terça-feira (15), para falar que sofreu discriminação no condomínio em que mora, em um bairro nobre de São Paulo. Segundo a ex-esposa de MC Kevin, ela e sua família foram chamadas de “gentalha” pelos vizinhos. Deolane teve acesso a prints de conversas em um grupo de WhatsApp, cujo conteúdo referia-se a ela como “pobre” e mal-educada”.

Em uma das mensagens, uma moradora do condomínio teria escrito: “Essa gente quando ganha algo se lambuza, grita e incomoda quem está ao lado”. Outro vizinho, por sua vez, teria sugerido que ela “voltasse para periferia para continuar fazendo ‘gato’ na energia elétrica”.

No Instagram, a advogada expôs as mensagens e rebateu: "O terror de vocês será eu. Até onde eu puder lutar pelos meus direitos e pela dignidade da minha família, eu vou lutar. Se eu vir minha mãe derramando mais uma lágrima, eu vou bater aí na porta e vocês que vão chorar. Ricos que odeiam ver os próximos bem, vão reclamar com Deus. Os incomodados que se mudem. 'Ah, estou antes dela'. Problema de vocês. Aqui, eu comecei agora, ainda tem minha construção... favela venceu! Sou rica!"