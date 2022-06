Depressão, pânico e burnout serão temas da palestra on-line do professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Wagner Gattaz, nesta terça-feira (7), às 10 horas, no canal da Cepfor Goiás (Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação) no YouTube. O objetivo do encontro será debater as desordens emocionais mais frequentes na sociedade, entendendo suas nuances e diferenças.

O palestrante também abordará os efeitos da Covid-19 na saúde mental. A palestra, que conta com o apoio da Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc-GO), é a primeira de um ciclo de 5 apresentações sobre saúde mental e emocional. Wagner Gattaz é pesquisador com mais de 550 publicações científicas e mais de 20 mil citações na literatura científica internacional. Segundo a pesquisa da Universidade de Stanford, nos EUA, em 2021, Wagner Gattaz foi apontado como um dos cientistas mais influentes do mundo.

Segundo o especialista, a palestra, destinada aos professores e outros profissionais da educação, será também muito importante para auxiliar esse profissional a identificar problemas acarretados ao longo dos anos com doenças ligadas ao psicológico e a mente. “Esses profissionais estão mais sujeitos a doenças pelas características da profissão. É importante discutir com esse público e tentar reduzir o estigma para motivar as pessoas a procurarem ajuda”, ressalta.

“Um educador com depressão ou burnout tem também uma diminuição da energia mental, dificuldade de concentração e memória, desânimo e irritabilidade. Todos esses fatores influenciam diretamente na qualidade didática”, acrescenta o professor.

Dessa forma, o especialista ressalta que a discussão sobre o que é saúde mental e como a sociedade pode buscar o controle emocional são de suma importância para a qualidade de vida. “No encontro vamos discutir quais são as diferenças entre tristeza e depressão, entre inquietação, medo e ansiedade. O estresse pode ser saudável? Cansaço ou burnout? São temas que estão cada vez mais frequentes no dia a dia das pessoas. Precisamos debater e buscar alternativas para prevenir esses problemas”, avalia o psiquiatra.

Serviço:

Palestra Depressão, Pânico e Burnout: O que é isto?, com Prof. Dr. Wagner Gattaz

Quando: 07 de junho, a partir das 10h

Onde: on-line, pelo canal Cepfor Goiás no YouTube

Acesso: aberto ao público, voltado aos profissionais de educação