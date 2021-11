Magazine Desavenças no ar Série Eu, a Vó e a Boi vai ao ar de 22 a 26 deste mês, na Globo, logo depois de Conversa com Bial

Uma história que saiu das redes sociais para a TV. Apesar de nada convencional, Eu, a Vó e a Boi tem a vida real como pano de fundo. A série exibida originalmente no Globoplay irá ao ar na TV Globo pela primeira vez a partir do dia 22, após programa Conversa com Bial.Em 2017, Eduardo Hanzo decidiu compartilhar com seus seguidores no Twitter a bélica – e muita...