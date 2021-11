Magazine Devir-mulher Antologia À Sombra de Eva reúne mais de quatro décadas de poemas de Darcy França Denófrio e suas reflexões sobre o feminino

“Gritei três vezes no fundo do poço e mais sete e todos os números da cabala e do mito. Mas não escutei, como resposta, nem mesmo o eco de meu próprio grito.”(Circuito Fechado, poema que integra a antologia À Sombra de Eva) A voz sufocada nos versos de Circuito Fechado expressam a temática que permeia À Sombra de Eva: uma antologia s...