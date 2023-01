Rir, para o comediante Luís Titoin, 31, ainda é o melhor remédio. “Sem dúvida, o riso transforma qualquer situação, nos conecta com boas energias e revigora nossa alma”, adianta. No Dia Internacional do Riso, comemorado nesta quarta-feira (18), a dica do humorista é soltar uma boa gargalhada e apreciar os mais diversos profissionais da comédia de Goiás que transitam entre os palcos de teatro e em vídeos e postagens nas redes sociais, caso do TikTok e Instagram.

Luís vive da comédia há seis anos. Na época em que começou, o goiano tinha um trabalho convencional de carteira assinada e fazia cursinho preparatório para tentar Medicina. Nas poucas horas vagas que tinha, assistia uma comédia para se distrair, com destaque para as esquetes do humorista Rodrigo Marques, atualmente no elenco do grupo A Culpa É do Cabral. Foi quando teve o impulso de começar a carreira. “Não basta ser o engraçado da turma, tem de estudar, entender as técnicas, escrever”, reitera.

Os primeiros textos de Luís eram baseados na “geração gourmet”. Atualmente ele escreve sobre os negros e as situações do cotidiano enfrentados por ele, em que apresenta uma visão afro bastante particular. Em seu perfil do Instagram (@luistitoin), o comediante publica pequenos vídeos de suas apresentações. O humorista também tem data fixa no Goiânia Comedy Club, localizado no Setor Sul, sempre às quartas-feiras, a partir das 21 horas.

A comédia tem passado por transformações: a piada de ontem não é a mesma de hoje. Para Luís, a mudança está diretamente ligada à evolução da sociedade. “A forma que eu vejo o mundo como um todo hoje evoluiu, mudou e é natural que as piadas que eu escrevo hoje tenham como base meu pensamentos e visões do mundo atual”, argumenta o ator.

Luís vem de uma geração que lida bem com as plataformas digitais e as mudanças em perfis da plateia. É o caso, também, da comediante goiana Camila Pudim, que une maquiagem, humor e dublagens no TikTok e no Instagram intitulado Batom Atrevido (@batomatrevido), que já acumula mais de 2 milhões de seguidores.

Com transformações hilárias, como a Rainha de Copas, do filme Alice no País das Maravilhas (2010), e de personagens do filme Avatar: Caminho das Águas (2023), a atriz esbanja simpatia. “Acredito que todos se sentem mais à vontade de criar no TikTok, porque os vídeos têm o objetivo de serem mais livres e com uma pegada de humor forte. As pessoas perdem a vergonha e não ficam presas em criar uma imagem perfeita”, avalia Camila.

Goianidade

Em Goiás, diversos humoristas brincam com o jeito de ser goiano, com sotaques e expressões que rendem boas gargalhadas. É o caso, por exemplo, de Jacques Vanier, que não brinca na hora de puxar o erre agudo do “porta, porteira e portão”. No canal do YouTube ou no Instagram (@jacquesvanier), com quase 5 milhões de seguidores, o ator apresenta o seu dia a dia como uma caricatura do goiano típico. Por um minuto você pode até pensar: “Uai, eu conheço muita gente assim!”

Há ainda a página de humor Goiânia Mil Grau (@goianiamilgrau), administrada pelo fundador Leonardo Eduardo e por Eduardo Júnior e Eickson Maicon. A página surgiu ainda quando os goianos estudavam Publicidade e Propaganda. Acabou dando certo: com paródias, vídeos e memes relacionados aos problemas de Goiânia, o humor dá um tom político ao falar de personalidades de Goiás, como Iris Rezende.



A cênica da comédia

“O riso só acontece se o público se identificar com o performer: ator, palhaço, stand up, contador de histórias ou com a situação”, aponta o ator Thiago Moura, do Grupo de Teatro Bastet, que há anos se envereda na comédia em espetáculos que fazem rir. Nas peças Vamos a La Playa e A História é Uma Istória, que serão apresentados no dia 22 e 26 de janeiro, respectivamente, no Teatro Sesc Centro, o comediante faz um convite ao público de estar sempre rindo de si mesmo.



Para o ator e diretor, o riso é uma ferramenta libertadora, destrói mitos, derruba ídolos e aproxima o poder do povo. Em seus espetáculos, o ator e diretor dialoga com o público, ri de suas próprias fraquezas e faz com que o outro se enxergue naquele mesmo papel. “Geralmente rimos de nós mesmos quando rimos do outro. O comediante expõe algo de maneira ridícula sobre ele mesmo. Uma verdade que nós guardamos à sombra”, diz.



O riso pode ser, também, um remédio amargo. “Se rimos com o outro é remédio, é transformador, é revolucionário. Se rimos do outro, pode ser preconceito, pode ser intolerância com a diversidade”, reflete Ana Cristina Evangelista, diretora do Zabriskie Teatro. Há 30 anos que a atriz e o ator Alexandre Augusto pesquisam a dupla de palhaços Juca Mole e Ana Banana. “Os personagens são o meio pelo qual exercemos a sua função social no resgate do afeto e na curiosidade sobre novas possibilidades poéticas e transformadoras do tempo em que vivemos”, considera.

São diversos os olhares que o humor pode ser criado pelo ator, segundo Ana Cristina. Há, por exemplo, o sentido do riso na transformação social, da liberdade da comédia, ou sob um olhar que visa à manutenção da opressão. “O ex-presidente, Jair Bolsonaro, fez várias piadas ao longo do seu mandato, uma delas, a imitação das pessoas que morriam de covid com falta de ar, e muitos riram com ele. Qual é a sua visão de mundo, o que você deseja para si e para os outros? O que te faz rir hoje?”, indaga.



Tradição goiana

Em Goiás, é impossível falar de humor sem mencionar, por exemplo, Geraldinho, mestre da oralidade e da contação de histórias rurais goianas. Morto em 1993, Geraldinho Nogueira de Bela Vista ainda mantém a fama de falador em seus vídeos publicados no Youtube. Na mesma linha de humor, Nilton Pinto e Tom Carvalho migrou para a internet: no perfil do Instagram, a dupla posta pequenos causos e piadas em formato de esquetes. Outra atriz goiana que brinda a comédia é Ingrid Guimarães, que estreia na próxima semana o stand up Feliz Ano Novo… de Novo, no Amazon Prime Video.