Magazine Difícil diagnóstico é o principal desafio da fibromialgia Síndrome que afeta em mais de 90% o sexo feminino cauda dor crônica em todo o corpo. Pacientes goianas relatam como descobriram e enfrentaram a doença

“Às vezes, a dor chega do nada, fica forte e acaba com o seu dia. É algo que só quem tem entende, pois de repente ela começa e agride. A vontade é de ficar o tempo todo na cama.” O relato é da pedagoga Raquel Vilefort de Souza, 35, que conviveu durante dez anos com dores constantes em várias partes do corpo até o diagnóstico certeiro em 2021 que ela era uma paciente fi...