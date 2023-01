O artista goiano Diogo Rustoff foi selecionado pela plataforma de cartazes urbanos a Lambes Brasil para participar de uma residência artística que acontece entre os dias 15 e 22 de janeiro, no Morro do Palácio, em Niterói. Diogo é um dos seis artistas escolhidos dentre centenas de todo território nacional e deve representar o Centro-Oeste no projeto intitulado Cuíca.

“Acredito que será enriquecedor, pois é uma realidade bem diferente do que estou acostumado em Goiânia”, afirma o artista, que tem trabalhos espalhados por diversos cantos da capital goiana. Rustoff também coordena o Lambes Góia - Festival Internacional de Lambe-Lambe. “Tanto o aspecto geográfico, o demográfico e a própria cultura da região são fatores que só tendem a ampliar minha visão de mundo”, completa Diogo Rustoff.

A Residência Cuíca visa ampliar a investigação e debate de artistas que, durante uma semana, estarão em contato direto com a comunidade do Morro do Palácio. “Essa vivência e contato com os moradores faz com que os artistas tenham um campo vasto de materiais e inspirações para suas criações artísticas”, diz Alberto Pereira, idealizador da Lambes Brasil e produtor da Residência Artística Cuíca.

O idealizador também ressalta a importância da troca com as pessoas da comunidade. “Conhecer histórias, pessoas que compõem e enriquecem o bairro e exercitar a troca é construir um pouco de quem você é nesse espaço e levar consigo uma cartografia afetiva desse lugar para a sua morada”, completa Alberto.

Lambe-lambe

A técnica do lambe-lambe é uma expressão artística que utiliza o papel como principal mídia de criação e, posteriormente, aplica a produção artística em muros e superfícies, principalmente em ambientes urbanos. Em Goiânia, o próprio artista Diogo Rustoff e o também artista Marcelo Maróstica fomentam a cultura da arte de colar papel. “Será a partir dessa troca na residência, com um contato com os moradores e a realidade do local, que vou desenvolver meu trabalho”, argumenta Diogo.

Argumentativa e democrática, a técnica do lambe pode surgir em diversas plataformas e com vários tipos de materiais. Foi em busca de promover os artistas locais e criar um intercâmbio com outros Países que Diogo Rustoff, Marcelo Maróstica e André Borelli reuniram uma gama de trabalhos de lambe e promoveram em 2019 ações em um muro da Avenida Tocantins, no Centro. O projeto acabou se tornando embrionário para a realização do Lambes Goia - Festival Internacional de Lambe-Lambe.

Frases com os dizeres “Não Fui Eu, Foi o Carnaval”, “Aqui as Flores Nascem no Concreto” e “Teu Corpo É Meu Poema” traçam o caminho de quem passa pela avenida. Na época, o projeto reuniu trabalhos de mais de 70 realizadores, em uma chamada pública que durou dois meses. Têm lambes de brasileiros, argentinos, alemães, canadenses e americanos que podem ser apreciados por quem passa pela calçada da avenida.

Perfil

Nascido em Goiânia, Diogo Rustoff iniciou sua produção na graduação no curso de Design Gráfico na Universidade Federal de Goiás, em 2006. Os primeiros trabalhos foram intervenções urbanas com estêncil (técnica de reprodução de imagens a partir de moldes vazados). Foram anos trabalhando nesse modelo, que foi fundamental para a formação do seu traço e estética das obras. A primeira exposição oficial foi em 2010. Depois, se encontrou com a acrílica, sendo essa a base da produção atual. O seu trabalho também deixou de ser local e ganhou projeção nacional e internacional com participações em festivais de de street art. A figura humana sempre foi o tema central na produção do artista. Sua produção atual investiga a ocupação dos espaços públicos e a relação das pessoas com o ambiente, explorando questões como a construção da memória, conservação e decadência, ausência e presença.