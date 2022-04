Magazine Diretor de teatro Hugo Rodas morre em Brasília, aos 82 anos Um dos grandes nomes do teatro nacional, artista uruguaio radicado no Brasil vivia na capital federal, mas tinha forte ligação com Goiânia, onde fez amigos e deixa um legado

Morreu nesta quarta-feira (13/4), aos 82 anos, o diretor de teatro e professor da Universidade de Brasília (UnB) Hugo Rodas. De acordo com informações divulgadas pelo site do jornal Correio Braziliense, ele estava internado no Hospital Brasília, onde fazia tratamento contra o câncer.