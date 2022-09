Promessa da discotecagem norte-americana, o DJ Sevenn abre os trabalhos na grande noite de show do Guns N’ Roses no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O norte-americano preparou um repertório que mescla clássicos do rock com o eletrônico.

O americano também abrirá a apresentação da banda em São Paulo nas próximas semanas. O artista já é conhecido internacionalmente por um remix da música BYOB da banda de metal System Of Down, feito em parceria com o goiano Alok.

Seu primeiro sucesso, no entanto, foi Colors of the Rainbow, lançado em 2016. Mais recentemente, Sevenn lançou um remix oficial de The Wall, do Pink Floyd, que embala a noite no Serra Dourada.

Abertura dos portōes

Com previsão de abertura às 16 horas, os portões para o show do Guns N’ Roses no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, foram abertos às 16h20. Os presentes passam agora por uma revista minuciosa e quem comprou copos, por exemplo, não pode entrar com os objetos no evento.

Guns, que é uma das bandas de rock mais consagradas do mundo, toca na capital goiana pela primeira vez. O show terá início às 20 horas, mas antes disso, o DJ Sevenn sobe ao palco, às 18h30. A proibição da entrada com com itens como armas, drogas, objetos pontiagudos, frascos de vidro ou de plástico, inclusive copos, alimentos e bebidas já havia sido anunciada.

Apesar disso, alguns presentes acabaram adquirindo objetos vendidos no local do show, mas foram proibidos de entrar com os objetos durante a revista de liberação.

Homenagem

Uma grata surpresa para os fãs goianos foi publicada no Instagram da banda Guns N' Roses, com caveiras de seus integrantes tombando um enorme crucifixo com mais caveiras, fazendo uma referência ao Monumento às Três Raças, de Neusa Moraes, instalado na Praça Cívica, em Goiânia. Em uma espécie de lápide, a inscrição 11 Sept 22 - Estadio Serra Dourada e ao lado, em vermelho, na horizontal Goiania -Brasil.

A arte, produzida especialmente para chamar os fãs goianos para o show, agradou em cheio o público. Até 15h20, mais de 72 mil pessoas já haviam curtido a postagem e centenas haviam comentado. Uma fã deu boas-vindas ao grupo na terra do pequi. Outra, 10 horas antes do show, dizia que já estava com a roupa de ir na apresentação.