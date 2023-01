Um dos profissionais mais expoentes da atual geração de DJs de Goiás, Wam Baster agita a noite desta sexta-feira (13) da Azzure Club, no Setor Marista. Dono de hits como Tropa de Goiânia e Potência do Grave, que acumula mais de 200 mil ouvintes mensais no Spotify, o artista promete tocar músicas de sua autoria e também seu último sucesso lançado no streaming, 40 Graus. Além de Wam Baster, a dupla Neto e Jr. abre os trabalhos na casa sertaneja a partir das 22 horas.

Nascido em Aparecida de Goiânia, Wam Baster se autointitula “o rei do eletrofunk”. Já se apresentou em grandes festivais e dividiu palcos com artistas como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Barões da Pisadinha, Edson e Hudson e Jorge e Mateus. A primeira turnê internacional ele fez em março de 2022 para a Europa, se apresentando na Bélgica, França, Portugal e Inglaterra. Atualmente, Wam é agenciado pela Áudio Mix.

“Eu vim da música eletrônica e, depois, descobri que ao juntá-la com o funk conseguia criar um estilo mundial. Fico orgulhoso de ter criado esse estilo que inspira muitos jovens e hoje faz parte das grandes festas e arrasta multidões”, comenta Wam Baster. Segundo o DJ, em seus bailes não podem faltar alegria e azaração. “A alegria gera a dança, a paquera, e combate todo tipo de preconceito”, destaca.

Serviço

Discotecagem: DJ Wam Baster

Data:

sexta-feira (13), a partir das 22 horas

Local:

Azzure Club / Avenida 136, nº 222, Setor Marista

Ingressos: R$ 60 (masculino) e R$ 30 (feminino)

Informações: @azzureclub