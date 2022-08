Magazine Doação de sangue: saiba quem pode, quem não pode e onde doar em Goiás Apesar das campanhas de conscientização, bancos de sangue estão sempre em déficit. O POPULAR esclarece as principais dúvidas que impedem que a ação se torne um hábito para a população

Uma campanha de conscientização para a doação de sangue realizada no colégio quando ainda era aluno do ensino fundamental marcou o professor Samuel Caetano, de 29 anos. Ele, no entanto, ainda não tinha a idade mínima para se tornar um doador. Logo quando completou 18 anos passou a doar, mas de forma esporádica. “Recentemente, a vontade de fazer as doações de mane...