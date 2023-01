Poesia, artes cênicas e música colorem os espetáculos Ecoesia e Memórias de uns Vira-Latas (foto), ambos da San Dan Produções, que serão apresentados nesta quarta-feira (4), no Teatro Goiânia. De forma gratuita, as peças fazem parte do projeto Claque, Retomada Cultural, do Sesc, com o objetivo de fomentar a cena artística de Goiás.

Com poemas criados pelo ator Rômulo San San, que interpreta o protagonista Mauro, em Ecoesia o personagem vive em desalento e cansado com a profissão, sempre à espera de um reconhecimento que nunca chega. Ao voltar de uma viagem, o poeta é agraciado por sua amada, que tenta, a todo custo, convencê-lo a não desistir.

Todas as poesias desenvolvidas para a peça foram escritas no período em que Rômulo esteve no seminário, isolado da família e dos amigos. De maneira pessoal e íntima, o texto de Ecoesia reflete o momento de clausura e retiro em silêncio que durava até dois meses.

Já o segundo espetáculo apresentado no Teatro Goiânia, às 21 horas, tem como arco temático a luta pela sobrevivência entre marcas e traumas do passado e que se refletem no presente. Em Memórias de uns Vira-Latas, uma jovem começa o novo emprego por indicação de seu pai e acaba encontrando um colega que faz o mesmo trabalho há seis anos.

As duas peças são encenadas pelos atores Larysse Monteiro e Rômulo San San, com participação de Ingrid Portela e Danila Mello, e têm direção e roteiro de Ingrid Portela. Os espetáculos foram concebidos para serem encenados com apenas 30 minutos de duração.