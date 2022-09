Magazine Dois novos suspenses na telina neste sábado, 17 de setembro de 2022

Se na semana passada a programação dos canais de televisão por assinatura não trouxeram nenhuma novidade, o mesmo não se pode dizer deste sábado (17). Pelo menos duas estreias marcam a programação, ambos filmes de suspense. A primeira, no Telecine, é Agente das Sombras, protagonizado por Liam Neeson. E a segunda é O Espião Inglês, com o queridinho do momento, ...