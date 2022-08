O que os fãs ainda podem esperar de uma das maiores franquias no mundo dos animes? Piccolo voltando a ser protagonista nas grandes batalhas? Gohan se dedicando aos treinos e alcançando uma nova transformação? Ou o retorno de Cell, um dos vilões mais clássicos da saga dos saiyajins? O filme Dragon Ball Super: Super Hero, que estreia nesta quinta-feira (18) nas salas de cinema do Brasil, deve fazer a alegria de milhares de fãs com desejos que pareciam ser possíveis apenas com a reunião das esferas do Dragão. O roteiro é de Akira Toriyama, criador da série original, e a direção de Tetsuro Kodama.

Dragon Ball Super: Super Hero tem como principal missão resgatar o protagonismo de dois personagens fundamentais do anime e que depois da saga Z (1989–1996) perderam a importância. Por muitos anos, Piccolo e Gohan foram sendo tratados pelos roteiristas como figurantes. O Namekuseijin mais poderoso do universo, por exemplo, foi rebaixado à babá da Pan e quando entrava numa batalha passava vergonha. O irmão mais velho de Goten – que tinha tudo para se tornar mais forte que o pai – abandonou os treinos porque acreditava que a Terra não corria mais perigo com guardiões tão poderosos, como Goku e Vegeta.

A trama vai juntar personagens icônicos como Goku, Gohan, Piccolo, Bulma, Kuririn e Vegeta e uma velha ameaça, o exército Red Ribbon, organização criminosa que havia sido destruída ainda na infância pelo discípulo do mestre Kame em Dragon Ball. Entre as novidades que chegam no longa estão o comandante Magenta e o cientista dr. Hedo, que estará acompanhado dos androides de poder supremo Gamma 1 e Gamma 2. Recorte que lembra muito a saga de Cell, a primeira após a batalha histórica com Freeza no planeta Namekusei, em DBZ, com o aparecimento dos Androides Números 17 e 18.

O longa é o 21ª da franquia iniciada em 1986 e o segundo da série Dragon Ball Super (2015-2018) – sequência para o mangá original produzida após um hiato de 18 anos dos acontecimentos de Dragon Ball GT (1996-1997). Já o primeiro filme dessa fase foi Broly, lançado em dezembro de 2018. Além disso, a nova aventura conta com uma grande mudança no estilo visual da saga ao passar de animações 2D tradicionais para personagens tridimensionais em CGI, ou seja, em computação gráfica. Toriyama está totalmente envolvido no projeto há três anos, desde o enredo e roteiro, até o design dos guerreiros.

No Brasil, será possível assistir à nova aventura nas versões dublada e legendada em português (com áudio em japonês). Para alegria dos fãs, Wendel Bezerra, uma das vozes mais conhecidas em atividade e amado no anime por interpretar Goku, retorna ao papel. Ele também já emprestou a voz para Bob Esponja, além de dublar Edward Norton, Robert Pattinson e Leonardo DiCaprio. Completam o elenco Alfredo Rollo (Vegeta), Fábio Lucindo (Kuririn), Luiz Antônio Lobue (Piccolo), Marcelo Campos (Trunks), Mariana Evangelista (Pan), Melissa Garcia (Videl), Tânia Gaidarji (Bulma) Vagner Fagundes (Soh Gohan).



Trama

Quase uma década após os eventos de DBZ, a Terra está relativamente em paz. Pan, a filha de Gohan e Videl, tem apenas 3 anos e começou seu treinamento com Piccolo. Goku e Vegeta estão sempre por perto, treinando com Bills, o Deus da Destruição, e o seu assistente Whis. Porém, essa tranquilidade está prestes a mudar com o retorno inesperado da organização do exército da Red Ribbon. Magenta, o filho de seu fundador, quer restabelecer seu domínio e para isso conta com novos androides criados pelo cientista Hedo, neto do dr. Maki Gero, o mesmo que deu vida aos Números 17, 18 e Cell.

O vilão pede a Hedo para fazer os androides mais poderosos do mundo. Gamma 1 e Gamma 2 foram convencidos de que são super-heróis, feitos para expurgar o mal do mundo. Eles estão programados para destruir os guerreiros Z. Com o pressentimento de perigo, Piccolo visita Gohan, que está ocupado fazendo pesquisas sobre formigas. O antigo mestre avisa que ele precisa voltar a treinar. A última vez que o filho de Goku se submeteu a um treinamento sério foi em Dragon Ball Z, mais precisamente na saga do Majin Boo quando ele foi para o planeta do Kaioshin e despertou o seu poder oculto.

O namekuseijin será atacado e facilmente derrotado pelo Gamma 2. Depois disso, Piccolo se infiltra na base das forças Red Ribbon e descobre a verdadeira identidade do vilão. Precisando de ajuda, ele tenta avisar Goku e Vegeta do perigo, mas não consegue. Até que ele tem a ideia de falar com Dendê, guardião da Terra, para liberar o seu poder - assim como o Patriarca fez com Gohan e Kuririn, o que não é possível. No entanto, Shenlong podia fazer isso e ele usa um dos pedidos das esferas do Dragão para liberar sua força adormecida. Ele fica maior, mais musculoso e o verde da pele agora é alaranjado.

Ao descobrir que a filha foi sequestrada, Gohan finalmente volta às batalhas e essa fúria será a grande responsável para ele atingir uma nova transformação no confronto contra o Cell Max, que lembra a segunda fase de Cell em DBZ. O vilão é tão poderoso que nem se Goku e Vegeta lutassem juntos eles conseguiriam vencer. O filho de Chi Chi vai ficar com o cabelo branco, arrepiado como de um super saiyajin e os olhos vermelhos. Finalmente, ele pode ter liberado todo o potencial e se tornado um kaioshin em essência. Para salvar a Terra, o pai da Pan contará com uma ajuda importante de Piccolo.



Uma história de sucesso

O mangá foi lançado em 1984, na revista Weekly Shonen Jump, com 519 capítulos divididos em 41 volumes, e desde a estreia conseguiu ganhar popularidade mundial chegando a marca de venda de 260 milhões de exemplares ao redor do mundo. A obra de Akira Toriyama tornou-se tão famosa que ganhou outros tipos de mídia com adaptação para TV, games e filmes e tornou-se um dos produtos mais rentáveis do universo dos animes.



Nas telinhas, o desenho chegou em 1986 e ficou até 1996 com a saga Dragon Ball e DBZ. Depois da fase do Boo, foi criada a saga Dragon Ball GT, sem a participação do seu criador. A série não adapta nenhum quadrinho, mas possui um total de 64 episódios.



O retorno foi em 2015 com Dragon Ball Super que tem as sagas Deus da Destruição, do Freeza Dourado, do Sexto Universo, Trunks do Futuro, Sobrevivência do Universo, Broly e Patrulha Galáctica. Em 2018, foi lançado o Super Dragon Ball Heroes, baseado no jogo que leva o mesmo nome. Além disso, durante essa semana, os jogadores de Fortnite já podem contar com skins de personagens do anime Dragon Ball Super.