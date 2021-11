Magazine Drama em terra goianiense Nova trama das nove da Globo, Um Lugar ao Sol estreia amanhã com história do protagonista na capital

Os irmãos gêmeos Christian e Christofer, personagens do ator Cauã Reymond, perderam a mãe no parto numa maternidade de Goiânia. O pai desempregado, sem condições de criar os filhos, entrega um para um casal rico do Rio de Janeiro. Enquanto um tem tudo de melhor e recebe o nome de Renato, o outro cresce em um abrigo. Assim, separados ainda bebês, nunca se conhecera...