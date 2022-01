Magazine Dudu Nobre é o segundo eliminado da 2ª temporada do The Masked Singer Brasil Carioca estava por trás da fantasia do Bebê, e perdeu a batalha final deste domingo (30) contra o Boto e o Robô

O cantor e compositor Dudu Nobre (48) foi o segundo eliminado da nova temporada do The Masked Singer Brasil. O pagodeiro estava por trás da fantasia do Bebê, e perdeu a batalha final entre o Boto e o Robô . No programa comandado por Ivete Sangalo, o cantor se apresentou com a música ‘Desde Pro Play’, de Anitta, MC Zaac e Tyga. Logo após a revelação da identidade do mas...