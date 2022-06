Durante o show deste domingo (5) no estacionamento do estádio Serra Dourada em Goiânia, a dupla Henrique e Juliano fez homenagem para a cantora Marília Mendonça, morta em acidente de avião em novembro do ano passado. Os irmãos cantaram com a mãe da cantora, Ruth Moreira, e juntos emocionaram o público.

A música escolhida para cantarem foi “Estrelinha”, gravada e lançada em 2018 por Di Paulo e Paulino, com a participação de Marília. Dona Ruth, como é chamada, pegou o microfone e cantou junto com a dupla. Ela disse que a apresentação não havia sido combinada. Em outro momento, disse que é o primeiro show que consegue ir desde a morte da filha.

Em um dos vídeos compartilhados do momento, a influenciadora goiana Raiza Marinari diz que chorou com a cena. Dezenas de comentários foram postados por internautas relembrando a saudade da eterna “rainha da sofrência” e reforçando a emoção de assistir ao momento.

O trecho postado pela influenciadora mostra os três cantando a letra: “Quando bater a saudade olhe aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha, que eu muitas vezes mostrei pra você? Hoje é minha morada, a minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê! Enxugue esse rosto.”

A cantora Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em acidente de avião quando ela viajava para cumprir a agenda de shows em Minas Gerais. Ela deixou um filho de dois anos. A “patroa” foi responsável pela ascensão das mulheres no sertanejo nacional.

