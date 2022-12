O Natal do Bem vai receber neste domingo (11) o show de João Neto e Frederico, no Ginásio Goiânia Arena. O evento da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) começa a partir das 8h e vai contar ainda com a distribuição de brinquedos.

De acordo com a OVG, o show da dupla sertaneja faz parte da programação durante a tradicional entrega de brinquedos. A organização disse que o público alvo são crianças em vulnerabilidade social, que não tem condições de comprar presentes nesta data.

"Ao todo, mais de meio milhão de brinquedos foram adquiridos pelo Governo e OVG para distribuição em todos os 246 municípios", destacou.

Ainda de acordo com a OVG, para que as crianças possam ir ao show e entrega dos brinquedos, todas as regiões de Goiânia terão ônibus gratuitos para levar as crianças ao evento com ida e volta. Serão 102 ônibus da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) e 13 ônibus da Saneago para esse serviço.

O show de João Neto e Frederico e a distribuição dos brinquedos fazem parte do Natal do Bem que acontece no Centro Cultural Oscar Niemeyer desde o dia 3 de dezembro e conta com várias atrações todos os dias da semana.

A estrutura montada no centro cultural foi totalmente decorado com luzes, estrutura para abrigar shows e exposições além de uma praça de alimentação. O evento acontece até o dia 1º de janeiro de 2023 das 8h às 23h e tem entrada franca.

Leia também:

- Natal do Bem 2022 é inaugurado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia

- Terceira maior do Brasil, árvore de Natal flutuante no Vaca Brava é inaugurada, em Goiânia