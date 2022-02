Magazine Ecos de 22: Globo News mostra em documentário quem são os novos modernos ocumentário mostra seis artistas que se destacam por suas ideias e conceitos na cultura brasileira e possuem o mesmo espírito dos modernistas de 1922

Cem anos depois da Semana de Arte que revolucionou o cenário cultural brasileiro, artistas e curadores discutem os reflexos e as ausências do movimento nos dias atuais em documentário original produzido pela Globo News. Além de narrar a história do evento que marcou o início do modernismo no País, o especial Os Novos Modernos, que será exibido pelo canal neste domingo (1...