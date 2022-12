A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) publicou no Diário Oficial do Município, nesta segunda-feira (26/12), o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura para 2023. O edital destina 4 milhões disponíveis para subsidiar propostas de caráter estritamente artístico-cultural. O prazo para a inscrição de projetos é de 5 de janeiro a 27 de fevereiro de 2023, somente online, pelo link: https://www.goiania.go.gov.br/secult/lei-incentivo/.

De acordo com o edital, serão aprovadas propostas de caráter estritamente artístico-cultural que tenham por objetivo promover a criação, produção e difusão artística e cultural, a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como o estímulo ao amplo conhecimento dos bens e valores culturais na capital. Podem se inscrever pessoa física, pessoa jurídica com fins lucrativos e sem fins lucrativos, com atuação cultural comprovada.

Para aqueles que precisarem de acesso à internet e orientação quanto ao preenchimento do cadastro de inscrição, haverá atendimento presencial na sede da Secult, localizada no Parque Atheneu, e no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro (foto), na Rua 3, Centro de Goiânia. A pasta lembra que a orientação será somente para a inscrição. O candidato deve estar com o projeto pronto e toda a documentação exigida no edital.

“Pela primeira vez, são 35 dias para a inscrição. Nos preocupamos em dar mais prazo para aqueles que precisam elaborar projetos para se inscreverem”, diz o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio.