A morte precoce da cantora Marília Mendonça na tarde desta sexta-feira após a queda de uma aeronave comoveu fãs, amigos e ex-funcionários da Rainha da Sofrência. O ex-segurança da artista Júlio César Nunes lembra com carinho das inúmeras viagens em que ele acompanhou a goiana em shows, na casa do namorado e em eventos. "Eu era quase uma babá dela", lembra emocionado.

Júlio trabalhou durante um ano com a sertaneja em 2016 e depois abriu o próprio negócio, uma sanduicheria na capital. "Antes de ela passar por todo esse processo de emagrecimento, toda a semana batia o ponto no meu estabelecimento. Tirava fotos com todo mundo. Ela era muito humilde, igual ao Cristiano Araújo, gostava de falar com todo mundo. Vai fazer falta", lamenta.

Cristiano Araújo morreu aos 29 anos em junho de 2015 num acidente de carro na BR-153, entre Morrinhos e Pontalina. O cantor estava voltando de um show em Itumbiara quando o veículo que estava capotou. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Morrinhos, mas não resistiu aos ferimentos. A namorada dele, Allana Coelho Pinto morreu no local.