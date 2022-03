Magazine Elder Rocha Lima é convidado do projeto Cerratense neste fim de semana

Entre cajueiros, aroeiras e jatobazeiros bicentenários, arte e Cerrado caminham juntos pelo Instituto Bertran Fleury (IBF), na cidade de Goiás. É ali que está localizado o ateliê do artista plástico e arquiteto goiano Elder Rocha Lima, de onde será transmitida a abertura do projeto Cerratense - Arte no Cerrado nesta sexta-feira (18), às 19 horas, pelo canal do Yo...