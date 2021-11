Magazine Elenco de 'Harry Potter' se reúne para especial de 20 anos da franquia Programa será transmitido no dia 1º de janeiro na HBO Max

O trio Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint se reúnem a outros membros do elenco e o diretor de "Harry Porter" para um especial de TV em comemoração aos 20 anos do primeiro filme da franquia. A autora J.K. Rowling não participará do programa após ser criticada pelo elenco por comentários considerados transfóbicos. O especial chegará à plataforma de stream...