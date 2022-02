Magazine Elenco morno do BBB 22 é sintoma do medo do cancelamento na web Jogo da discórdia e discurso de eliminação são as estratégias da produção para promover o fogo no parquinho

“Quem entra no BBB é como um livro zerado com as páginas em branco. O povo quer ver história.” O recado do apresentador Tadeu Schmidt no discurso para a eliminação da bailarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves deixou claro que está faltando “fogo no parquinho na casa mais vigiada do Brasil”. Com participantes cada vez mais preparados para o jogo, o reality show ...