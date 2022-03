Mesmo tendo deixado o reality com um índice de rejeição de quase 85%, a ex-BBB Jade Picon parece ter virado a nova favorita da Tv Globo. A emissora estaria bastante interessada no poder de engajamento e número de seguidores nas redes da influencer, e já estuda uma maneira de transformá-la em atração do canal.

As informações são do Notícias da TV. A primeira ideia da Globo teria sido propor à Jade um quadro de moda e life style no Encontro com Fátima – que terá mudanças em seu formato nos próximos meses.

Além disso, Jade já manifestou interesse em seguir carreira de atriz, o que agradou a emissora global.

O entusiasmo da Globo com a sister vem da percepção de que ela dá audiência. Sua participação no Domingão, por exemplo, fez com que o programa apresentado por Luciano Huck batesse recorde de audiência em São Paulo.

O programa registrou 16,3 pontos, sendo o melhor índice do dominical neste ano. A ex-BBB também foi escalada para participar no Altas Horas do próximo sábado (19).