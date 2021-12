Magazine Em busca do sono perdido Apesar do uso controverso e das poucas evidências científicas da eficácia, melatonina é liberada para venda no Brasil como suplemento alimentar

Há pouco tempo, era difícil encontrar alguém voltando dos Estados Unidos sem trazer na bagagem - nem que fosse por curiosidade - produtos à base de melatonina, hormônio que serve como regulador e estimulador do sono. Enquanto no Brasil o produto era vendido apenas em farmácias de manipulação com exigência de receita médica, por lá a venda é livre em qualquer f...