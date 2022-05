Magazine Em casamento comunitário, Maiara “muda” letra que fala de traição: “O chifre não vem” Junto da irmã Maraísa, cantora participava de uma apresentação voluntária após cerimônia em Goiânia

Ao se atentar que o público do seu show eram casais recém-casados, a cantora Maiara, brincou com a irmã e parceira Maraísa, depois de citar o bordão de uma das suas músicas: “o cifre vem”. No mesmo momento, a cantora “consertou”: "O chifre, o chifre vem. O chifre não vem na vida de vocês, está repreendido em nome de Jesus", disse Maiara. A dupla foi a atração musica...