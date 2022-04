Em 2018, quando o jornal O POPULAR completou 80 anos de fundação, um material especial foi publicado para celebrar a data. Com um caderno impresso e um conteúdo digital, 80 perfis de pessoas que marcaram e continuam marcando a História goiana foram elaborados para que os leitores pudessem conhecer melhor a importância de várias personalidades, da atualidade e do passado, que moldaram nossas referências culturais, políticas, econômicas, religiosas, esportivas, médicas e sociais, resgatando feitos e individualidades, a participação de cada uma na construção do Estado, independente se tivessem nascido ou não aqui.

Aquele material – atualizado, revisado e ampliado – chega agora em um e-book que celebra os 84 anos do POPULAR, comemorados neste domingo, 3 de abril. Quatro novos perfis foram acrescentados à série de textos, sempre com o objetivo de informar sobre a atuação de mulheres e homens que fizeram e fazem a diferença. Recuperando suas biografias, ouvindo pessoas que conviveram com os perfilados, contando curiosidades de cada uma das personalidades contempladas, o e-book 84 Vidas Narradas pelo POPULAR estará disponível a partir das 10 horas deste sábado (2), gratuitamente, no site do jornal, como uma contribuição aos leitores e à memória de Goiás.

Os quatro novos perfis inseridos são os do jornalista e ambientalista Washington Novaes, referência quando o tema era meio ambiente; da cientista Cristiana Toscano, reconhecida internacionalmente por sua atuação em prol da vacinação e que esteve na linha de frente do combate à Covid; da poeta Leodegária de Jesus, mulher negra que publicou dois livros e foi uma pioneira nas letras na cidade de Goiás ao lado da amiga Cora Coralina; e da cantora Marília Mendonça, a goiana que se tornou a intérprete mais popular do Brasil e uma das mais ouvidas do mundo e que, infelizmente, teve uma morte precoce no ano passado.

Esses relatos de vida somam-se àqueles que foram publicados anteriormente, mas que permaneciam inéditos no formato e-book. A pluralidade é uma marca desse material, uma vez que os perfis abordam vidas muito distintas umas das outras, em diferentes tempos, gente que lidou com contextos variados que apresentaram desafios múltiplos a ser superados. Seja como empreendedores, seja assumindo causas a que ninguém dava a devida atenção, ou ainda transformando suas trajetórias com mudanças radicais, essas pessoas foram donas de seus destinos e, com isso, exerceram também grande influência.

As vidas dos fundadores do Grupo Jaime Câmara – Jaime Câmara, Joaquim Câmara e Vicente Rebouças – são exemplos dessas forças realizadoras que transformaram a realidade goiana. Os irmãos potiguares chegaram a Goiás para imprimir uma marca forte e suas travessias são relatadas no e-book, assim como a de Célia Câmara, esposa de Jaime Câmara, que se transformou em uma das mais relevantes incentivadoras das artes no Estado, responsável por descobrir e incentivar talentos como Siron Franco e Antônio Poteiro, ambos também presentes com seus perfis na obra agora lançada.



Área cultural tem destaque

A área cultural tem protagonismo neste trabalho, com muitos nomes que se destacaram em várias décadas presentes no e-book 84 Vidas Narradas pelo POPULAR. Os versos de Cora Coralina, certamente a autora goiana mais conhecida e celebrada dentro e fora do Estado, e a prosa poderosa de José J. Veiga (considerado um expoente do realismo mágico no Brasil), de Bernardo Élis (único goiano a ingressar na Academia Brasileira de Letras e ganhador de dois Prêmios Jabuti, o principal da área no País) e Hugo de Carvalho Ramos (um dos pioneiros do regionalismo construído nos sertões mineiro e goiano e que veio a ser referência para escritores como Guimarães Rosa) são contemplados no volume.

O e-book traz, nessa mesma seara, um perfil de Carmo Bernardes e sua prosa sertaneja premiada internacionalmente, assim como as contribuições de Marieta Telles Machado, nome importantíssimo na criação de obras infantojuvenis e na defesa da difusão da leitura, e de Rosarita Fleury, autora de um clássico do porte de Elos da Mesma Corrente. Outro homenageado no livro é Bariani Ortencio, escritor de histórias que representam nosso folclore, além de compositor de mão cheia. Um defensor de nossas raízes e que batalhou por elas ao lado da folclorista Regina Lacerda, que também está no e-book.

Fazendo companhia a essa verdadeira seleção da literatura vem o pessoal da música, começando com a sonoridade e o pioneirismo da obra de Nhanhá do Couto, promotora de saraus na cidade de Goiás e que ajudou a imprimir a cultura musical no imaginário goiano, algo que também pode ser verificado nas contribuições dadas por sua neta, Belkiss Spencière, musicista nacionalmente reconhecida e que é igualmente retratada no volume. O livro mostra ainda a versatilidade do maestro Joaquim Jayme e o rock da banda Boogarins, revelando toda a variedade de estilos que nossa música é capaz de produzir.

Em Goiás, claro, não poderia faltar o estilo sertanejo, representado pelos perfis das duas duplas goianas que mais sucesso fizeram até hoje: Leandro e Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano. Os irmãos de Goianápolis e os irmãos de Pirenópolis – estes também sucesso no cinema com o filme Dois Filhos de Francisco – ajudaram a reinventar um estilo, rompendo preconceitos e conquistando fãs em todas as partes do País, inclusive em espaços antes vedados ao gênero. O mesmo pode ser dito de outro perfilado da publicação, o cantor romântico Amado Batista, um dos recordistas em execuções nas rádios brasileiras.

Nas artes plásticas, as areias de Goiandira do Couto, o olhar único de Élder Rocha Lima, a importância de mestres como Gustav Ritter e Frei Nazareno Confaloni não poderiam ficar de fora. As formas sedutoras e provocativas de artistas como Ana Maria Pacheco e Maria Guilhermina, as esculturas produzidas por Neusa Moraes e a inocência colorida de Antonio Poteiro são lembradas. Siron Franco, outra personalidade do livro, retratou nossas realidades e mazelas com sua arte, como o acidente do césio 137, em Goiânia, que vitimou a pequena Leide das Neves e que trouxe à cidade um dos maiores físicos do mundo, José Júlio Rosenthal. Ambos ganharam perfis no e-book.

O pioneirismo de nomes como Cici Pinheiro, nome maiúsculo de nossos palcos e responsável pela primeira telenovela goiana, exibida na TV Anhanguera, e de Otavinho Arantes, com sua luta incansável em prol do Teatro Inacabado, não foram esquecidos, assim como a coragem do cineasta João Bennio, que perseverou em sua arte durante toda a vida. Há ainda a animação do Coronel Hipopota, um verdadeiro Chacrinha da TV goiana, quando comandava nas tardes de sábado, também da TV Anhanguera, sua República Livre do Cerradão. Personalidades inesquecíveis para gerações e que são recordados no e-book.



Pessoas que redefiniram destinos

O e-book 84 Vidas Narradas pelo POPULAR conta a história de homens que tiveram grande importância em nossos destinos, como Pedro Ludovico, o fundador de Goiânia, e Mauro Borges, governador deposto pelos militares em 1964, quando o Palácio das Esmeraldas correu o risco de ser bombardeado. O livro traz os perfis de Leopoldo de Bulhões, ministro da Fazenda de dois governos da República Velha, e de Iris Rezende, que além de também ter sido ministro duas vezes, governou Goiânia e Goiás. O líder camponês José Porfírio, um desaparecido político, é outra personalidade abordada na publicação.



O trabalho mostra como os abusos da política e dos poderosos encontraram rivais obstinados em líderes religiosos de Goiás que não abaixaram a cabeça. São os casos de três homens de coragem. O espanhol Dom Pedro Casaldáliga enfrentou perseguições, ameaças e testemunhou atentados sem desistir de sua defesa dos trabalhadores rurais e dos indígenas. Dom Tomás Balduíno fundou a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e utilizou todo seu prestígio para apoiar os camponeses mais atacados. Por fim, Dom Fernando Gomes, como arcebispo de Goiânia, levantou sua voz contra a ditadura militar.



Nessa viagem ao passado e a grandes vultos de nossa trajetória enquanto sociedade, não nos esquecemos de recuperar as lembranças sobre um historiador do porte de Zoroastro Artiaga, que palmilhou este Estado de ponto a ponta, e do documentarista Jesco von Puttkamer e seu amor incondicional aos povos originais. O e-book mostra ainda a simplicidade sábia do contador de causos Geraldinho e de um fotógrafo fundamental como Hélio de Oliveira. Além deles, a luta pela educação dos professores Basileu França, Geraldo Faria e do casal Egídio e Celenita Turchi, e o envolvimento com a consciência ambiental de José Hidasi, de seu Donca ou de Leolídio di Ramos Caiado.



Na medicina, o e-book traz os perfis de profissionais que ajudaram a construir a área em Goiás, como Alberto Rassi, ou que fizeram aqui inovações que se expandiram para todo o mundo, como Nelson Piccolo, referência no tratamento de queimaduras, e Zacharias Calil, com as complexas cirurgias de separação de gêmeos siameses. Já no esporte, você fica sabendo mais detalhes da vida de atletas vencedores, como os ciclistas Wanderley Magalhães e Janildes Fernandes. Figuras icônicas também ganham relatos, como Padre Pelágio, Tia Tó, Pompeu de Pina, João Malandro, Mauricinho Hippie e Bernardo Sayão.



É um grande mosaico de vidas que reúne pessoas que até podem estar separadas no tempo e no espaço, como a líder messiânica Santa Dica e o jogador de futebol Fernandão, como o arquiteto que desenhou Goiânia Attilio Corrêa Lima e o coreógrafo Henrique Rodovalho, mas que unem-se em algo maior: seus itinerários pessoais compõem a identidade de um povo, sedimentam pertencimentos. Por isso, o e-book 84 Vidas Narradas pelo POPULAR tem como função primordial reunir todos essas personalidades em um só material, contribuindo para que não sejam esquecidas.