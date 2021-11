Magazine Em estreia no Globo Repórter, Sandra Coutinho busca tesouros do sul dos Estados Unidos Programa desta sexta-feira (19) percorre quase 4 mil quilômetros do Rio Mississipi

O Globo Repórter desta sexta-feira (19) percorre quase 4 mil quilômetros do Rio Mississipi em busca de tesouros do sul dos Estados Unidos. Como o maior campeonato de churrasco de mundo; o uísque feito com água pura, que vem de debaixo da terra; histórias de Elvis Presley, entre muitas outras. “O maior tesouro do sul dos Estados Unidos é a força que vem da luta...