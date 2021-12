Magazine Em nome da irmã Depois do lançamento de Calculista, Dom Vittor & Gustavo, dupla formada pelo irmão de Marília Mendonça, disponibilizam no YouTube nova música nesta quarta-feira

Música para superar o luto. Essa tem sido a receita de Gustavo, irmão de Marília Mendonça. Ao lado do amigo Dom Vittor, ele lançou a dupla no início de dezembro com o clipe da canção Calculista, com participação da irmã e que conta com mais de 4 milhões de visualizações nas redes sociais e mais de 1 milhão de plays no Spotify. Eles foram apadrinhados por Maia...