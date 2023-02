A tarde começou quente para os foliões dos blocos do Carnaval dos Amigos, evento carnavalesco realizado há 21 anos em Goiânia. Durante toda a tarde a festa toma conta de bares do Setor Bueno e, a partir das 17 horas, os participantes sobem para a Av. 85, entre a T11 e T63, com shows e discotecagens especiais.

Em ritmo de marchinhas e clássicos do samba, os blocos homenageiam neste ano Gal Costa. Vestidos com abadás, adereços e purpurina, foliões comemoram o retorno da folia, que há dois anos já não acontecia em seu formato original.

“É um resgate, um reencontro. O momento é de dançar e abraçar todos os amigos”, comenta a foliã Yalle Figueiredo, que participa do carnaval há mais de 10 anos. Junto com as amigas Zezé Dutra e Cida Mendanha, integram o Bloco dos Amigos, o mais original da festa. “Com certeza vamos terminar a festa na avenida”, completa.

Neste ano, participam cinco blocos no Carnaval dos Amigos: Bloco dos Amigos, Pedacinho do Xé, CarnaRock, Bloco Café Nice e Bloco Aê. “É um presente para todos os goianos e para as pessoas que vem de fora da cidade”, reitera Rener Bilac, organizador e fundador do evento.

Acompanhe a cobertura completa do POPULAR.